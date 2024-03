Motorista avança sinal vermelho e causa colisão no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre dois carros foi registrada na manhã deste sábado (09), na região central de São Carlos.

De acordo com um dos motoristas envolvidos no acidente, ele conduzia um Honda City pela Rua Adão Pereira de Souza Cabral e no cruzamento com a Avenida Doutor Carlos Botelho, após três carros passarem pelo sinal, que estava aberto, ele também passou, porém a condutora de um Ford Fiesta que vinha pela Carlos Botelho, avançou o sinal vermelho, atingindo fortemente o City, que rodou na via.

Com o impacto, a motorista do Fiesta, de 46 anos, ficou sentido dores no peito e recebeu os primeiros atendimentos pelo socorrista da motolância do SAMU, dispensando o restante do atendimento.

