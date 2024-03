Motorista avança sinal fechado e causa colisão no Centro

Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão envolvendo dois carros foi registrada nesta noite de domingo (24), no centro de São Carlos

De acordo com informações, um Corola prata transitava pela Rua Conde do Pinhal e no cruzamento com a Dona Alexandrina, o sinal ainda estava aberto para ele, faltando dois segundos para fechar, por isso ele seguiu, mas o condutor do Tiggo prata que transitava pela Alexandrina, avançou o sinal vermelho, ocorrendo a colisão.

Ninguém ficou ferido no acidente, mas o Tiggo, que seguia pela Dona Alexandrina rodou e ficou atravessado na via, impedindo o trânsito.

Leia Também