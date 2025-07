Motorista avança sinal de pare e causa colisão no bairro Planalto Paraíso

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (3), no bairro Planalto Paraíso, em São Carlos. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Ambrozio dos Santos com Eugênia Accácio

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um Fiat Uno, que trafegava pela Rua Eugênia Accácio, não respeitou a sinalização de “pare” e avançou o cruzamento. No mesmo instante, uma motorista que descia pela Rua Ambrozio dos Santos, conduzindo um Honda Fit, não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo a lateral do Uno com força.

Com o impacto, o Fiat Uno rodou na via e colidiu com a traseira contra o muro de uma residência próxima.

Apesar dos estragos significativos nos veículos, não houve registro de vítimas. A equipe da Motolância do SAMU foi acionada e esteve no local para os primeiros atendimentos, mas não foi necessário encaminhamento médico.

A Polícia Militar compareceu para registrar a ocorrência.

