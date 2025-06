Motorista avança sinal de pare e causa acidente no Centro

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma jovem de 25 anos ferida no início da tarde desta quarta-feira (4), no cruzamento das ruas Jesuíno de Arruda e São Paulo, na região central da cidade.

Segundo informações apuradas no local, a condutora do carro trafegava pela rua Jesuíno de Arruda e não respeitou a sinalização de parada obrigatória. A motociclista, que seguia pela rua São Paulo, acabou colidindo contra o veículo.

A vítima foi prontamente socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Após os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada à Santa Casa com suspeita de fratura em uma das pernas.

