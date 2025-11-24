(16) 99963-6036
segunda, 24 de novembro de 2025
Cidade Aracy

Motorista avança sinal de pare e carro capota duas vezes na SP-215

24 Nov 2025 - 19h05Por Da redação
Motorista avança sinal de pare e carro capota duas vezes na SP-215 - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Motorista Avança “Pare” e Fiesta Capota Duas Vezes na SP-215, no Cidade Aracy

Um capotamento foi registrado no final da tarde desta segunda-feira, 24, na rodovia SP-215 (Luís Augusto de Oliveira), na rotatória de acesso ao bairro Cidade Aracy.

A condutora de um Fiesta preto seguia de Ribeirão Bonito para São Carlos, onde trabalha. Ao chegar à rotatória do Cidade Aracy, o motorista de outro veículo — que teria avançado o sinal de “pare” para entrar na rodovia — acabou colidindo contra o Fiesta. Com o impacto, o carro rodou na pista e capotou duas vezes, parando em um barranco.

A motorista, moradora de Ribeirão Bonito, conseguiu sair do veículo com ajuda de populares que presenciaram o acidente. Equipes da concessionária rapidamente sinalizaram a via para evitar novos acidentes.

O SAMU esteve no local, porém a condutora recusou atendimento. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

