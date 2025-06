Motorista avança sinal de pare e atinge motoboy no Centro

Moto foi parar embaixo do carro - Crédito: Lourival Izaque

Um motoboy de 49 anos ficou ferido em um acidente de trânsito ocorrido na manhã deste sábado (28), em São Carlos.

Segundo informações preliminares, a colisão envolveu um carro e uma motocicleta. O automóvel trafegava por uma rua Major José Inácio, quando teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória e colidido contra o motoboy, que subia pela Rua Rui Barbosa.

A vítima sofreu um corte profundo e uma fratura no tornozelo direito. Ele foi prontamente atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, encaminhado à Santa Casa de São Carlos com apoio do SAMU.

