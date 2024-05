Motorista avança pare e causa colisão no Douradinho

Crédito: Gabriel Henrique

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou um homem de 32 anos ferido neste sábado (11), no Douradinho.

De acordo com informações, um homem conduzia um Ecosport pela Rua Aldo Pellegrini e não respeitou o sinal de pare no cruzamento com a Domingos De Ângelis, sendo atingido na lateral por uma moto que transitava por esta via e não conseguiu evitar a colisão.

O motociclista foi ao solo e sofreu ferimentos na boca e escoriações pelo corpo, além de ficar sentindo dores na clavícula.

Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa.

Leia Também