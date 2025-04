Motorista avança pare e causa colisão envolvendo quatro carros

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo quatro carros foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (25), na Vila Lutfalla.

De acordo com informações, um Honda transitava pela Rua Machado de Assis e seu condutor não respeitou a preferencial no cruzamento com a Rua Rocha Pombo, atingindo uma Saveiro que transitava por esta via e que acabou batendo em dois carros que estavam estacionados.

A equipe do SAMU esteve no local, mas os danos foram apenas materiais.

