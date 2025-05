Motorista avança pare e causa acidente no Jardim Santa Paula

Crédito: Lourival Izaque

Um acidente de trânsito, envolvendo um carro e uma moto, foi registrado na manhã deste sábado (03), no Jardim Santa Paula.

Segundo informações, a colisão ocorreu quando uma mulher conduzia um Fiat Uno prata pela Rua Franklin Brasiliense e não respeitou o sinal de pare no cruzamento com a Rua Oscár de Souza Geribelo, colidindo com uma motocicleta que seguia por essa via.

A motociclista, de 27 anos, não sofreu lesões aparentes, mas ficou sentindo fortes dores abdominais e foi socorrida por uma ambulância particular, até a Santa Casa.

O carro e a moto não ficaram danificados.

