Motorista avança pare e atinge motociclista na Lagoa Serena

Carro e moto envolvidos na pancada: danos de grande monta - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, 19, resultou em um motociclista de 21 anos ferido no Núcleo Residencial Sílvio Villari, a Lagoa Serena.

A vítima pilotava sua moto pela rua Joaquim Evangelista de Toledo (sentido centro/bairro) e no cruzamento com a rua Itália, foi atingido por um veículo, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

O impacto lateral foi violento e a moto atingiu a porta do veículo. Com lesões pelo corpo, o motociclista foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa. O motorista, mesmo com corte no braço, recusou atendimento médico.

