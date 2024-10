Compartilhar no facebook

30 Out 2024 - 11h21

30 Out 2024 - 11h21 Por Redação

Acidente foi registrado no Centro - Crédito: Maycon Maximino

Dois carros colidiram na manhã desta quarta-feira no cruzamento das ruas Major José Inácio e Rui Barbosa, no Centro. A motorista de um Fiat que estava pela Major avançou o sinal de pare e causou o acidente que não deixou feridos.



Uma equipe da PM esteve no local e registrou a ocorrência.

