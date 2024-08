SIGA O SCA NO

Dois carros colidiram na madrugada desta segunda-feira (26), no cruzamento das ruas Conde do Pinhal e Visconde de Inhaúma, no Centro de São Carlos. Ninguém se feriu.

Segundo informações, o condutor do veículo Renault avançou o sinal de pare e atingiu o Citroen C3 que transitava pela preferencial.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e apreendeu o Renault por irregularidades relacionadas ao condutor.

