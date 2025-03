Na madrugada do último sábado (01/03), por volta das 4h, um casal que trafegava de moto pela Avenida Rua Oito, no bairro Antenor Garcia, em São Carlos, foi atropelado por um carro cujo motorista fugiu sem prestar socorro.

De acordo com relatos da vítima, o impacto fez com que sua esposa sofresse uma fratura na perna. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do acidente e mostram que o condutor do veículo ainda tentou dar ré para fugir do local.

Além das filmagens, a placa do carro (CZH-3727) caiu durante a fuga, o que pode ajudar na identificação do responsável.

Leia Também