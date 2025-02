Motorista abandona carro após colidir em poste

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Um motorista colidiu o carro que conduzia, contra um poste, nesta noite de sexta-feira (14), na Avenida Comendador Alfredo Maffei, em frente ao Sesc.

Não se sabe quais as causas da colisão, já que o motorista evadiu-se do local após o acidente, abandonado o carro, que estava com o licenciamento vencido desde 2019, por isso foi recolhido ao pátio municipal.

