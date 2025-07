Motoqueiro foge após atropelar idoso na faixa de pedestre

Crédito: Maycon Maximino

No final da tarde desta quarta-feira (30), um idoso de 67 anos foi atropelado por um motociclista enquanto atravessava na faixa de pedestres, em frente a um mercado, na Avenida Vicente Laurito, no bairro Cidade Aracy 1, em São Carlos.

De acordo com testemunhas, a vítima havia acabado de sair do mercado e seguia em direção ao seu veículo, quando foi atingida por uma motocicleta que trafegava no sentido centro–bairro. O condutor não parou para prestar socorro e fugiu do local logo após o impacto.

O idoso sofreu um trauma na cabeça, com sangramento ativo, e foi socorrido por uma equipe do SAMU. Ele foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também