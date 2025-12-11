Motoqueiro fica ferido após colisão com carro no Boa Vista

Crédito: Maycon Maximino
Uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou um jovem de 24 anos ferido na noite desta quinta-feira, 11, no bairro Boa Vista. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Natalino Mastro Francisco com a Rua Desembargador Júlio de Faria.
De acordo com informações, o motoqueiro seguia pela Rua Desembargador Júlio de Faria, no sentido Centro–bairro, quando a condutora do veículo, que trafegava pela Rua Natalino Mastro Francisco, acabou avançando a sinalização de “pare” e não percebeu a aproximação da moto. Com isso, o motociclista bateu fortemente contra a parte frontal lateral do carro e foi arremessado ao solo.
A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos.