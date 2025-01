Motoqueiro atinge vidro de ônibus em discussão no trânsito em São Carlos

Vidro do ônibus danificado - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (13), um desentendimento no trânsito envolvendo um motoqueiro e o condutor de um ônibus terminou em confusão e danos materiais na Avenida São Carlos, próximo à esquina com a Rua 15 de Novembro, em São Carlos.

De acordo com o motorista do ônibus, de 58 anos, o incidente começou quando ele estava parado em um ponto próximo à escola Álvaro Guião. O condutor relata que sinalizou para mudar de faixa, mas um carro parou, dificultando a manobra. Nesse momento, o motoqueiro, que vinha pela mesma via, passou ao lado, gerando uma discussão entre os dois.

Após trocarem palavras, ambos pararam os veículos na esquina da Avenida São Carlos com a Rua 15 de Novembro. O motoqueiro desceu da motocicleta e, durante o confronto verbal, desferiu um golpe com o capacete no vidro do ônibus. O impacto quebrou o vidro, causando ferimentos leves no motorista, que foi atingido pelos estilhaços no braço e na face.

O motorista acionou a Guarda Municipal e agentes de trânsito para registrar a ocorrência. Após o ataque, o motoqueiro fugiu do local, mas retornou mais tarde para fotografar o ônibus. Um transeunte que presenciou a cena alertou as autoridades, que conseguiram deter o suspeito na Rua Carlos Botelho, esquina com a Avenida São Carlos.

O motoqueiro foi encaminhado ao Plantão Policial (CPJ) para prestar esclarecimentos.

