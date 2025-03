Motogirl fica ferida após ser atingida por carro na Vila Prado

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 33 anos ficou ferida nesta sexta-feira (14), em um acidente de trânsito, envolvendo a motocicleta que ela conduzia e um carro, na Vila Prado.

De acordo com informações, um Hyundai HB20, prata, transitava pela Rua Dona Ana Prado e no cruzamento com a Rua Antônio de Almeida Leite, não respeitou o sinal de pare, atingindo a Yamaha Fazer, vermelha, cuja condutora estava trabalhando como motogirl.

A vítima sofreu escoriações e uma lesão na perna, sendo socorrida pelo SAMU, que a encaminhou à Santa Casa.

