Motociclista tenta fugir de abordagem policial, mas moto acaba apreendida

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista tentou fugir de uma abordagem policial nesta noite de sábado (08), na Vila Celina, mas não teve sucesso, e sua moto acabou sendo apreendida.

De acordo com informações, policiais militares suspeitaram do motociclista, que estava no cruzamento das Avenidas São Carlos e Salgado Filho, próximo ao cemitério, por ele já ser conhecido nos meios policiais e resolveram fazer uma abordagem, mas ele não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir, sendo abordado na Rua Anita Stela.

Nada ilícito foi encontrado com o suspeito ou com a moto, mas ele estava com a CNH vencida, por isso a moto foi apreendida e recolhida ao pátio municipal.

Leia Também