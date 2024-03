Motociclista sofre vários ferimentos após atropelar capivara na estrada do Broa

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

Um motociclista sofreu vários ferimentos após atropelar uma capivara na noite desta quarta-feira (6) na estrada Domingos Innocentini (estrada do Broa).

Segundo informações, o homem é professor em uma academia em São Carlos e retonava para Itirapina, onde reside. Na altura do assentamento sem terra ele foi surpreendido pelo animal que atravessou a pista.

Com o impacto a capivara morreu e o motociclista sofreu a queda. Ele recebeu os primeiros atendimentos de estudantes que estavam em um microônibus que passava pelo local no momento do acidente.

O SAMU foi acionado e socorreu a vítima que foi encaminhada ate a Santa Casa. O estado de saúde não foi informado.

O DER e a Polícia Militar Rodoviária também atenderam a ocorrência.

