Motociclista sofre queda no pontilhão da antiga Fepasa

14 Ago 2025 - 14h40Por Da redação
Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira, 14, uma queda de moto foi registrada na rua Cândido Padim, sobre o pontilhão da antiga estação da FEPASA.

O condutor, de 33 anos, seguia no sentido centro–bairro quando sofreu um mal súbito, perdeu a consciência e acabou colidindo contra a sarjeta e, em seguida, contra a defensa de ferro do pontilhão.

No momento do acidente, um funcionário do SAMU, que estava em horário de almoço, presenciou a ocorrência, prestou os primeiros socorros e acionou uma viatura básica, que encaminhou a vítima para a Santa Casa.

