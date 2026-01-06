Motociclista sofre queda em alça de acesso da rodovia Washington Luís

Crédito: SCA

Uma queda de motocicleta foi registrada na tarde desta terça-feira, pela alça de acesso da Rodovia Washington Luís, no sentido de entrada para o bairro Maria Stella Faga.

O condutor da moto, um jovem de 19 anos, seguia pela rodovia no sentido interior–capital quando, ao acessar a alça de acesso para o bairro, acabou escorregando em um pedrisco que estava sobre a pista. Com isso, perdeu o controle da motocicleta, caiu e colidiu contra uma mureta de concreto.

A vítima, do sexo masculino, foi socorrida por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Unimed de São Carlos para atendimento médico.

