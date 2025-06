Motociclista sofre queda após tentar ultrapassagem na SP-318

Um jovem de 20 anos ficou ferido nesta noite de sábado (07), após tentar realizar uma ultrapassagem com sua motocicleta, no Km 235 da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Junior (SP-318).

De acordo com informações, ele transitava pela rodovia no sentido Água Vermelha/São Carlos, junto com mais dois motociclistas, quando tentou ultrapassar um carro pela direita e saiu para o acostamento, mas acabou perdendo o controle da direção e batendo contra uma mureta de contenção de água, embaixo da ponte do trevo da UFSCar.

Ele sofreu uma fratura exposta no joelho direito e uma fratura no braço, sendo socorrido pela concessionária que administra a rodovia e encaminhado à Santa Casa.

