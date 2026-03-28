Motociclista sofre queda apÃ³s passar por pedriscos na SP-318

CrÃ©dito: SCA

Uma queda de moto foi registrada na manhã deste sábado (28), em São Carlos.

De acordo com o SAMU, um motociclista de 29 anos conduzia uma Yamaha MT-03 e seguia no sentido da rodovia SP-318, após sair do Damha e acessar a via. No km 236+150, a moto passou por pedriscos na pista durante uma ultrapassagem, fazendo com que o condutor perdesse o controle e sofresse a queda.

O SAMU foi acionado, prestou atendimento à vítima e a encaminhou à Santa Casa. O motociclista sofreu apenas escoriações.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para o registro da ocorrência, enquanto a concessionária responsável realizou a sinalização da via.

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