Motociclista sofre queda após frear veículo na Vila São José

Samu socorreu a motociclista à Santa Casa para atendimento médico - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 49 anos sofreu uma queda na manhã desta quarta-feira, 6, na rua Walther de Camargo Schutzer, na Vila São José.

A vítima relatou que pilotava sua Biz e no cruzamento com a rua Tomaz Fagá, segundo ela, um ciclista teria entrado na via de maneira inadvertida e para evitar a colisão, freou bruscamente. Com isso perdeu o equilíbrio e foi ao solo. Com escoriações pelo corpo, ela foi socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

