Motociclista sofre queda após escorregar em sinalização no solo em São Carlos

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 56 anos sofreu uma queda no final da tarde desta quarta-feira (28), após escorregar ao passar sobre uma sinalização pintada no solo. O acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Miguel Petroni e Francisco Pereira Lopes, em frente à Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos.

De acordo com as informações, a mulher perdeu o controle da moto ao passar sobre a pintura viária, que estaria escorregadia devido a chuva. Com a queda, ele sofreu uma possível fratura na perna e reclamava de fortes dores nas costas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local, encaminhando a vítima até a Santa Casa para avaliação médica mais detalhada.

