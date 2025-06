Motociclista sofre queda após escorregar em faixa molhada

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 43 anos ficou ferida na manhã desta terça-feira (3) após sofrer uma queda na Rua Episcopal, próximo à esquina com a Rua São Sebastião, no centro da cidade.

Segundo testemunhas, a mulher trafegava pela via quando precisou frear devido à aproximação de um carro à sua frente. Com o chão molhado, a motocicleta escorregou ao passar sobre a faixa central, ocasionando a queda.

A vítima foi socorrida por uma unidade do Samu e encaminhada à Santa Casa de São Carlos com trauma na perna. A Polícia Militar e agentes de trânsito estiveram no local para sinalizar a via e registrar a ocorrência.

