Motociclista sofre queda após conversão irregular na Francisco Pereira Lopes

Um motociclista ficou ferido após um acidente causado por uma manobra imprudente na Avenida Francisco Pereira Lopes nas noite de ontem (03).

De acordo com o boletim de ocorrência,, N. de 26 anos, trafegava com sua motocicleta , sentido shopping, quando um veículo Volkswagen Fox, prata, aparentemente do ano 2010, realizou uma conversão brusca à esquerda, atravessando faixa contínua sem qualquer tipo de sinalização.

A manobra resultou na queda do motociclista, que sofreu ferimentos leves e teve sua moto danificada, especialmente nas carenagens e paralamas.Segundo a vítima, condutor do automóvel não prestou socorro e fugiu do local, caracterizando omissão de assistência.

O caso foi encaminhado à delegacia da área dos fatos e seguirá sob investigação.

