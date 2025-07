Motociclista sofre queda após colisão no Centro de São Carlos

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Um motociclista caiu após uma colisão com um Motociclista sofre queda após colisão no Centro de São Carloscarro na noite desta sexta-feira (25), no cruzamento entre a Rua Padre Teixeira e a Rua São Joaquim, na região central de São Carlos.

Segundo informações obtidas no local, o condutor de um de um Chevrolet tracker seguia pela Rua Padre de Teixeira e, ao tentar cruzar a São Joaquim, parou, olhou e avançou, mas não percebeu a aproximação de um motoboy masculino de 23 anos que subia pela via preferencial. A batida foi lateral.

O motociclista caiu e relatou dores na perna direita, mas recusou atendimento médico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não chegou a ser acionado. Após o ocorrido, os envolvidos conversaram e seguiram seus caminhos.

