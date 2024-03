Motociclista sofre possível fratura após acidente na Vila Jacobucci

SIGA O SCA NO

Vítima é socorrida pelo Samu com ferimentos à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em um motociclista ferido na tarde desta quarta-feira, 20, na Vila Jacobucci.

Segundo informações, um carro transitava pela rua Júlio Prestes de Albuquerque e no cruzamento com a rua Pastor Bento, ocorreu a colisão com uma motocicleta. O piloto de 33 anos não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Entretanto, mesmo após o impacto, o motociclista montou na moto e tentou a fuga que durou apenas um quarteirão. Ele não conseguiu prosseguir e na rua José Hipólito da Costa recebeu atendimento. Com um corte profundo no joelho e possível fratura em um dos tornozelos, foi socorrido pelo Samu à Santa Casa.

