quinta, 25 de setembro de 2025
Colidiu contra caminhão

Motociclista sofre grave acidente na Getúlio Vargas

25 Set 2025 - 15h15Por Da redação
Um motociclista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na manhã desta quinta-feira (25) na avenida Getúlio Vargas, em São Carlos.

A vítima seguia no sentido rodovia/Praça Itália quando, por motivos ainda a serem apurados, colidiu contra um caminhão em frente ao Spani Atacadista.

O motociclista está recebendo atendimento médico no local. Devido à gravidade dos ferimentos, a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi acionada e está a caminho para realizar o socorro especializado.

O rapaz foi encaminhado até a Santa Casa com fraturas e um corte extenso na região da barriga. Devido ao acidente, o trânsito no local precisou ser interditado, o que gerou congestionamento. 

