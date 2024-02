Motociclista sofre fraturas graves após escorregar sobre faixa de pedestres

Um motociclista de 20 anos sofreu ferimentos graves após sofrer uma queda ao passar sobre uma faixa de pedestres. O acidente ocorreu na última terça-feira (30), na avenida Trabalhador São-Carlense, defronte ao Habibs.

A mãe do rapaz acionou o São Carlos Agora na manhã deste domingo (4) e relatou que o filho escorregou com a moto ao passar sobre a faixa. Após a queda, um carro teria passado sobre sua perna, causando fratura na tíbia e fíbula esquerda. Ela faz um alerta: “Quero ressaltar que as faixas que a prefeitura está pintando com essa tinta que parece óleo está muito escorregadia, causando muitos acidentes”.

Ainda segundo a mulher, não estava chovendo no momento do acidente e o filho estaria em baixa velocidade. O rapaz segue internado na Santa Casa, onde foi submetido a uma cirurgia ortopédica.

O SCA conversou com o secretário de trânsito, Cesinha Maragno, o qual informou que a tinta utilizada na pintura de sinalização horizontal é especifica para este fim e segue todas as normas. Ele informou ainda que algum vazamento de óleo ou outro liquido escorregadio pode ter se espalhado sobre a faixa, provocando o acidente. O secretário disse ainda que irá solicitar uma visita técnica no local especifico para fazer uma análise.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também