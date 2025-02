Motociclista sofre fraturas após colisão no Centro

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 33 anos ficou ferido após se envolver em um acidente no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Campo Sales, na tarde desta quarta-feira (12).

De acordo com testemunhas, o motociclista seguia pela 13 de Maio quando não respeitou a sinalização de parada obrigatória. No mesmo momento, um carro que descia pela Campo Sales, no sentido Fórum Cível, acabou atingindo a moto em cheio. Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra os pilares de concreto instalados na esquina, ficando prensado junto à sua moto.

A vítima sofreu fratura na tíbia e fíbula da perna esquerda, além de um trauma na cabeça, pois o capacete se soltou no momento da colisão. O motociclista ainda bateu contra uma mureta de concreto antes de ser socorrido por equipes do Samu. Ele foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

