Motociclista sofre fraturas após acidente na Getúlio Vargas

Crédito: Maycon Maximino



Um motociclista de 23 anos sofreu graves ferimentos após colidir contra uma mureta que separa as duas faixas da avenida Getúlio Vargas. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (25).

Segundo informações obtidas no local, o condutor da moto seguia no sentido rodovia/praça Itália, quando teria sido fechado por um carro. Para não bater no automóvel ele desviou e acabou acertando a mureta.

A vítima sofreu um fratura no tornozelo e uma fratura exposta na tíbia/fibula. Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma unidade básica do Samu e em seguida foi encaminhado pela unidade de suporte avançado até a Santa Casa.

Uma equipe da Polícia Militar sinalizou o local do acidente.

