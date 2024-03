Motociclista sofre fratura no tornozelo após acidente no Embaré

SIGA O SCA NO

UR dos Bombeiros socorreu a vítima à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 44 anos ficou ferido após acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira, 15, na Avenida João Orlando Ruggiero, no Jardim Embaré. O causador do acidente fugiu sem prestar socorro à vítima.

Segundo apurado, o motociclista pilotava seu veículo e em dado momento teria sido fechado por um veículo, ocorrendo a colisão.

A vítima foi ao solo e sofreu fratura em um dos tornozelos, sendo socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa. O motorista, fugiu sem prestar socorro.

