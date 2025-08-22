(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Segurança

Motociclista sofre fratura exposta em colisão no bairro Boa Vista

22 Ago 2025 - 07h39Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (22), um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no cruzamento da Rua Professor Helvídio Goveia com a Rua Pedro José Neto, no bairro Boa Vista, em São Carlos, próximo à UPA da Vila Prado.

Com o impacto, o motociclista, de 60 anos, sofreu uma fratura exposta de tíbia e fíbula na perna direita. Ele recebeu os primeiros atendimentos da equipe básica do SAMU, com apoio da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Após ser estabilizada, a vítima foi encaminhada pela equipe do SAMU à Santa Casa de São Carlos.

