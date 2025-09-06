(16) 99963-6036
Segurança

Motociclista sofre fratura exposta em acidente no Centro

05 Set 2025 - 22h56Por Jessica
Crédito: Maycon Maximino
O que seria apenas uma manobra para estacionar terminou em acidente grave na noite desta sexta-feira (05) no Centro.
 
O caso aconteceu na Rua Dona Alexandrina, nas proximidades da Discasa. Segundo informações, um veículo realizava a manobra para adentrar em uma vaga quando um motociclista, que seguia no mesmo sentido da via, acabou colidindo contra a lateral do carro.
 
Com o impacto, o jovem perdeu o controle da moto, caiu e foi arremessado até o outro lado da calçada, atingindo ainda uma placa de sinalização.
 
A vítima, um rapaz de 19 anos, sofreu fratura exposta de tíbia e fíbula na perna esquerda. A equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, junto com o SAMU, socorreu o motociclista e o encaminhou à Santa Casa de São Carlos.

