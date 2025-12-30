(16) 99963-6036
Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro na alça de acesso do Parque Delta

30 Dez 2025 - 17h21Por Da redação
Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrada na alça de acesso da rodovia Washington Luís (SP-310), que liga a via ao bairro Parque Delta, em São Carlos.

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor da motocicleta tentou acessar a alça que leva ao pontilhão do bairro Parque Delta, momento em que acabou entrando na contramão de direção. Durante a manobra, a motocicleta colidiu contra um veículo que seguia corretamente pela alça de acesso para entrar na rodovia Washington Luís.

Com o impacto, o motociclista atingiu a lateral do carro, mais precisamente o para-lama, sendo arremessado ao solo e caindo em uma área gramada às margens da via. Ele sofreu uma fratura exposta de tíbia e fíbula na perna esquerda, com ferimento considerado grave.

A vítima, um homem de 61 anos, recebeu atendimento da equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e, após os primeiros socorros no local, foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico especializado.

