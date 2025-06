Motociclista sofre fratura em colisão no Centro

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou um homem de 36 anos, ferido, nesta noite de sexta-feira (06), no Centro de São Carlos.

Segundo informações, os dois veículos transitavam pela Rua Marcolino Lopes Barreto, quando o condutor do carro fez uma conversão para acessar a Bento Carlos e o motociclista acabou batendo em sua lateral.

Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu várias escoriações pelo corpo, além de uma fratura no dedo da mão e recebeu os primeiros atendimentos pela motolância e depois foi socorrido por uma unidade básica do SAMU, que o encaminhou à Santa Casa.

