Motociclista sofre fratura após ser atingido por picape que avançou sinal vermelho

Movimentação no local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um homem ficou ferido após uma colisão entre uma moto e um carro na noite desta quinta-feira (8), em um cruzamento movimentado da cidade.

De acordo com informações, o acidente ocorreu na Avenida Henrique Gregóri, no sentido shopping, quando o motociclista foi atingido por um Fiat Toro ao atravessar o cruzamento com a Avenida José Pereira Lopes. O motorista do carro, que não é morador local, teria se confundido com a sinalização e avançado o sinal vermelho.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo uma fratura exposta na perna. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.

