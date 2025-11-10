Motociclista sofre fratura após colisão no Jardim Botafogo

Veiculo envolvido na colisão - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (10), um acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado na Avenida José Pereira Lopes, no bairro Jardim Botafogo, em São Carlos.

Segundo informações colhidas no local, a motociclista, de 55 anos, seguia pela avenida no sentido bairrocentro quando um veículo à sua frente parou para permitir a saída de outro automóvel de um estacionamento de um conjunto de prédios em construção.

A condutora da moto não percebeu a parada e tentou ultrapassar o carro, momento em que acabou colidindo contra o veículo que saía da vaga para adentrar à via.

Com o impacto, a mulher sofreu fratura de fêmur e precisou ser socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

Equipes da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros também estiveram no local prestando apoio à ocorrência.

