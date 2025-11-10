(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Segurança

Motociclista sofre fratura após colisão no Jardim Botafogo

10 Nov 2025 - 09h39Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Veiculo envolvido na colisão - Crédito: Maycon MaximinoVeiculo envolvido na colisão - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (10), um acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado na Avenida José Pereira Lopes, no bairro Jardim Botafogo, em São Carlos.

Segundo informações colhidas no local, a motociclista, de 55 anos, seguia pela avenida no sentido bairrocentro quando um veículo à sua frente parou para permitir a saída de outro automóvel de um estacionamento de um conjunto de prédios em construção.

A condutora da moto não percebeu a parada e tentou ultrapassar o carro, momento em que acabou colidindo contra o veículo que saía da vaga para adentrar à via.

Com o impacto, a mulher sofreu fratura de fêmur e precisou ser socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

Equipes da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros também estiveram no local prestando apoio à ocorrência.

Leia Também

Motociclista perde o controle e colide em carro estacionado na Avenida Tancredo Neves
Segurança12h00 - 10 Nov 2025

Motociclista perde o controle e colide em carro estacionado na Avenida Tancredo Neves

Motoboy pede ajuda para recuperar moto furtada no Jardim Embaré
Veja vídeo 11h54 - 10 Nov 2025

Motoboy pede ajuda para recuperar moto furtada no Jardim Embaré

Homem é detido em flagrante ao tentar furtar fios de cobre no estádio do Luisão
Segurança09h23 - 10 Nov 2025

Homem é detido em flagrante ao tentar furtar fios de cobre no estádio do Luisão

Homem é detido após furtar bicicleta e dinheiro em condomínio de São Carlos
Segurança09h17 - 10 Nov 2025

Homem é detido após furtar bicicleta e dinheiro em condomínio de São Carlos

Homem de 42 anos morre após passar mal e ser socorrido à UPA do Cidade Aracy
Segurança09h06 - 10 Nov 2025

Homem de 42 anos morre após passar mal e ser socorrido à UPA do Cidade Aracy

Últimas Notícias