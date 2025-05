Motociclista sofre fratura após colidir com carro no Centro de São Carlos

Momento em que motociclista é socorrido - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 26 anos ficou ferido no final da tarde desta quarta-feira (28) após se envolver em um acidente de trânsito na região central de São Carlos.

De acordo com informações, o jovem seguia pela Rua XV de Novembro quando, pouco antes do cruzamento com a Rua Episcopal, colidiu contra a traseira de um carro que havia reduzido a velocidade devido ao congestionamento no local.

Com o impacto, o motociclista sofreu uma fratura na perna esquerda. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa de São Carlos, onde permanece sob cuidados médicos.

