Motociclista sofre ferimentos graves apÃ³s atingir ciclista no Antenor Garcia

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quinta-feira (13), um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou um homem de 54 anos em estado grave na Rua Jaime Bruno, em frente ao restaurante popular.

De acordo com testemunhas, o motociclista colidiu com a bicicleta de um jovem, que não sofreu ferimentos. No impacto, o condutor da moto caiu violentamente sobre a sarjeta, sofrendo fratura exposta na tíbia e fíbula, além de uma grave lesão no fêmur e um traumatismo cranioencefálico (TCE) severo.

Uma viatura básica do SAMU que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos e acionou a Unidade de Suporte Avançado (USA). A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave para a Santa Casa.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

