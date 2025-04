Motociclista sofre ferimentos graves e precisa ser intubado após acidente na Henrique Gregori

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou um homem ferido em estado grave na tarde desta segunda-feira. De acordo com informações, o motociclista, ainda não identificado, colidiu com o caminhão e sofreu uma fratura exposta na perna, na altura da tíbia, além de múltiplas escoriações.

Uma câmera de segurança registrou o acidente e as imagens mostram que a vítima seguia no sentido shopping/UPA quando colidiu violentamente contra a traseira do caminhão que estava estacionado para entregar material de construção em um imóvel.

O motociclista foi encontrado inconsciente no local e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de viatura básica do SAMU. Posteriormente, foi encaminhado ainda desacordado, por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) a Santa Casa. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser intubado no local pelo médico.

Leia Também