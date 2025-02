Motociclista sofre ferimentos após colisão na Trabalhador São-carlense

Compartilhar no facebook

Vítima é socorrida com ferimentos: destino, Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 20 anos sofreu ferimentos, vítima de um acidente de trânsito na Avenida Trabalhador São-carlense na manhã desta quinta-feira, 13.

O São Carlos Agora apurou que duas motos estariam envolvidas no acidente que aconteceu quando uma motogirl freou a moto, no cruzamento com a rua Episcopal, uma vez que havia um caminhão a sua frente e o local tem sinalização eletrônica.

Porém, a motociclista que vinha logo atrás da motogirl não conseguiu brecar e ocorreu o choque traseiro. A vítima foi socorrida com escoriações pelo corpo e trauma nas pernas à Santa Casa pelo SAMU para atendimento médico.

