Motociclista sofre ferimentos após colisão na região da Santa Casa

Veículos envolvidos no acidente resultou em um motociclista ferido - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 22 anos ficou ferido após uma colisão na tarde desta quinta-feira (6) na região da Santa Casa, em São Carlos.

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Oscar Jensen com a Rua Madre Saint Bernard, no Parque Santa Mônica. A vítima seguia de moto quando foi atingida por um veículo. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado a cerca de três metros e sofreu ferimentos nos ombros e nas pernas. Um socorrista que estava de folga prestou os primeiros atendimentos até a chegada do SAMU, que encaminhou o jovem para a Santa Casa.

