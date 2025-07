Motociclista sofre ferimentos após colisão com carro no Vila Nery

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

No final da manhã desta terça-feira, 8, um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na Rua Major José Inácio, no bairro Vila Nery.

Segundo apurado, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido, centro-bairro, quando a condutora do automóvel realizou uma manobra para entrar na garagem de sua residência. O motociclista, que seguia logo atrás, não percebeu a manobra e acabou colidindo levemente contra o pneu traseiro do veículo, vindo ao solo.

O condutor da moto, sofreu escoriações leves e foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado. Felizmente, os ferimentos foram considerados leves.

