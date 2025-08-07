Motociclista sofre escoriações leves após colisão com carro no Jardim Macarengo

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 36 anos ficou levemente ferido após uma colisão com um carro na manhã desta quinta-feira (7), no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Tiradentes, no Jardim Macarengo.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista do carro seguia pela rua Tiradentes e teria avançado a sinalização de pare, atingindo o motociclista que trafegava no sentido centro-bairro da Avenida São Carlos. Com o impacto, o motociclista foi projetado sobre o capô do veículo.

A vítima sofreu escoriações leves e um trauma na perna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito.

