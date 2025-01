Motociclista sofre escoriações após colisão na região do Shopping

Compartilhar no facebook

SAMU atendeu a ocorrência, mas motociclista negou atendimento - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 27 anos sofreu escoriações pelo corpo após se envolver em uma colisão na manhã desta terça-feira, 14, na Avenida dos Sanhaços, na região do shopping Iguatemi.

A motorista de um veículo transitava sentido shopping/centro e ao tentar entrar no estacionamento de um condomínio, ocorreu a colisão com a moto, que vinha em sentido contrário.

Com o impacto, a motociclista foi ao solo e mesmo com escoriações pelo corpo, recusou atendimento médico do SAMU, que atendeu a ocorrência.

