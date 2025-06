Motociclista sofre convulsão após colisão com carro em São Carlos

Vítima sendo socorrida - Crédito: Lourival Izaque

Um motociclista de 20 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na noite deste sábado (28), na Avenida Tancredo Neves, sentido Santa Felícia, em São Carlos.

Segundo informações colhidas no local, o motociclista trafegava pela faixa da direita, enquanto um carro seguia pela faixa da esquerda. O veículo teria feito uma conversão à direita para acessar um espaço nas proximidades, momento em que a moto colidiu na porta lateral traseira do lado direito do carro.

Com o impacto, o motociclista caiu ao solo e sofreu uma convulsão. Apesar do susto, ele não apresentava fraturas nem escoriações visíveis. O jovem foi socorrido no local e encaminhado à UPA do Vila Prado.

